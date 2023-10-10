مصر.. وفاة سعد حشيش كاتب أكبر مصحف بخط اليد في العالم بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان

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توفي أمس الاثنين كاتب أكبر مصحف في العالم بخط اليد المصري سعد حشيش ابن قرية بلقينا بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية في مصر عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وأفاد موقع "القاهرة 24" المصري أنه تم تشييع جثمان الراحل عقب صلاة العشاء من مسجد القرية.

كتب المصحف 5 مرات بيده

وذكر الموقع إن سعد حشيش لم يكمل تعليمة وحاصل على شهادة الصف الخامس، مشيرا إلى أنه استطاع أن ينمي مهاراته وكتب المصحف 5 مرات بيده بعد أن انتهى من كتابة أكبر مصحف في العالم بطول 1100 متر.

كما كتب مصحفا بطول 700 متر بخط يده والذي استغرق أكثر من 3 سنوات متصلة وكلفه 25 ألف جنيه.

تعلم فنون الخط العربي والزخرفة

وأشار الموقع إلى أن سعد حشيش طور من نفسه وتعلم فنون الخط العربي والزخرفة وأصبح يقدم فنا يتمتع بالذوق الرفيع.

ونعى أهالي المحلة سعد حشيش كاتب أكبر مصحف بخط اليد في العالم بعبارات الحزن الشديد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.