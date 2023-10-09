هونغ كونغ.. تأهّب مع اقتراب العاصفة الاستوائية كوينو

المصدر: أ.ب

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تفاقم الطقس العاصف في هونغ كونغ من مساء يوم الأحد حتى صباح يوم الاثنين، مع مرور العاصفة الاستوائية كوينو. وأصدرت السلطات المحلية تحذيرات شديدة، وسقطت أمطار، لكن لم تكن هناك أي مشاهد بارزة للفيضانات والانهيارات الأرضية كتلك التي ضربت هونغ كونغ في سبتمبر.

وتم إلغاء العديد من الرحلات الجوية من مطار هونغ كونغ يوم الأحد، كما تم إيقاف خطوط النقل المحلية مثل قطار المطار السريع والوصلات المحلية الأخرى مؤقتاً، ما ترك العديد من الركاب ينتظرون.

كما أعلنت الحكومة إغلاق المدارس يوم الاثنين. وكانت الشوارع ساكنة في ظل استمرار هطول الأمطار وبقاء الكثير من المواطنين في منازلهم.