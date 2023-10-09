غرائب وقصص خيالية يعتقدها الأمريكيون «حقائق»

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف استطلاع رأي جديد، أضاء على دراسات مجموعة جهات إعلامية وعلمية متخصصة، أن الأمريكيين يعتقدون بأن الكثير من الغرائب والقصص الخيالية، هي حقائق بالفعل، حيث أفاد موقع «24»، نقلاً عن ناشري ومشرفي الدراسة التي تطرق إليها موقع إم إس إن، أن قرابة 12 مليون أمريكي، مثلاً، يعتقدون، أن حليب الشوكولاتة يأتي من الأبقار البنية. ووفقاً لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث، يعتقد خمس الأمريكيين أن التكنولوجيا ستسمح لنا بتغيير الطقس في غضون بضعة عقود.

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب أن 21% من الأمريكيين يؤمنون بالسحر. وأيضاً، بيّن استطلاع أجرته صحيفة صن سينينيال أن 20 % من الأشخاص في أمريكا يظنون أن بطاقات اليانصيب هي طريقة عملية لتحقيق الثروة.

وحسب «أي بي سي نيوز»، يؤمن 36 % من الأمريكيين بأن الأجسام الطائرة المجهولة موجودة، وقال أربعة أخماس المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن حكومة الولايات المتحدة تخفي معلومات حول الأجسام الطائرة المجهولة عن الجمهور. ووفقاً لدراسة استقصائية أيضاً، يعتقد ما يقرب من 47 % من الأمريكيين أن الكائنات الفضائية قد سارت بيننا. وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب، يعتقد 32% من الأمريكيين أن الأشباح حقيقية.