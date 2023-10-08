فيديو.. شرطي يلقي القبض على ثعبان عملاق تسلل لشاحنة في الهند

المصدر: البيان

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تمكن شرطي من ولاية أوتار براديش الهندية، من الإمساك بثعبان عملاق يبلغ طوله 2.5 كان على متن شاحنة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة أوتار براديش، عملية الإمساك بالثعبان باستخدام حبل وكيس.

وحسب موقع "إنديا توداي" الهندي، فإن طول الثعبان كان يبلغ قرابة 2.5 متر.

وأثنت الشرطة على الشخص الذي تعامل مع الثعبان الذي التف على دراجة نارية، وحاول الهجوم على الأشخاص الذين كانوا في المكان، بعدما التفّ حول دراجة نارية.

وحظي الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل بإشادة كبيرة من جانب مشاهديه، وأثنوا على الشرطي "الشجاع" الذي تعامل بحرفية عالية مع الموقف.

ولم تذكر شرطة أوتار براديش كيف وصل الثعبان العملاق إلى الشاحنة التي كانت تتنقل بين عدد من الولايات الهندية.