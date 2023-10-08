مستحضرات تجميل رومانية عمرها ألفا عام

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء الآثار بقايا مستحضرات تجميل ومكياج قديمة كانت تستخدمها الرومانيات منذ أكثر من 2000 عام، وفق صحيفة «مترو».

وعثر العلماء على هذه الاكتشافات ضمن بقايا سوق عمره 2000 عام شرق معبد زيوس المحفوظ جيداً في الأناضول، وهو موقع خضع للتنقيب المكثف منذ إعادة اكتشافه في عام 1998.

ووجد علماء الآثار 10 ألوان مختلفة من أصباغ المكياج الرومانية القديمة، معظمها ظلال من اللونين الأحمر والوردي، إضافة إلى المجوهرات وزجاجات العطور وغيرها من الآثار التجميلية.

كما عثروا أيضاً على خرزات مختلفة تنتمي إلى منتجات مثل دبابيس الشعر والقلائد التي تستخدمها النساء. وأكد جوخان كوسكون، عالم الآثار في جامعة دوملوبينار ورئيس فريق التنقيب، لوسائل إعلام محلية، أن البقايا كانت بالفعل مواد مكياج تستخدمها الرومانيات. وفي الإمبراطورية الرومانية، غالباً ما كانت مواد التجميل، مثل أحمر الخدود وظلال العيون، توضع داخل أصداف المحار لاستخدامها. وكانت الألوان السائدة المكتشفة هي الأحمر والوردي، مع وجود أصباغ مكياج بظلال مختلفة. ويقع الموقع القديم على بعد 35 ميلاً من وسط مدينة كوتاهية.