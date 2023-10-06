بق الفراش.. حشرة تثير الذعر في فرنسا والعالم

المصدر: وكالات

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بعد تفاقم أزمة انتشار حشرة بق الفراش في فرنسا والمخاوف المرتبطة بها، والتي قد تعطل القدرة على استمرار الحياة بشكل طبيعي بعد تفشيها، والكشف عن رصدها في المطارات والمدارس والمنازل والمواصلات العامة، وغيرها.

أثار انتشار "بق الفراش" خلال الأيام القليلة الماضية، في الأماكن العامة في باريس حالة من الذعر، وما لبث أن انتقل هذا الرعب إلى العديد من بلدان العالم حيث تم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديجول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق في العاصمة الفرنسية، وشارك العديد من الفرنسيين صوراً وفيديوهات للحشرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يقف الحديث في وسائل الإعلام عن انتقال "بق الفراش" من باريس إلى دول الاخرى، والتي أعلنت بعض منها اتخاذ إجراءات "وقائية" لمنع تفشي الحشرات الضارة التي انتشر في باريس.

وتعد حشرة "البق" آفة منزلية مزعجة من الحشرات الصغيرة الطفيلية، ويمكن أن تشكل مخاطر صحية محتملة على جميع أفراد الأسرة لأنها من الحشرات الطفيلية التي تتغذى على الدم مستخدمة ما يشبه الأنبوب لاختراق الجلد، وعادة ما تكون أكثر نشاطًا أثناء نوم الإنسان ليلًا أو في الصباح الباكر، وتكون قرصات البق في أي مكان في الجسم، ولكنها غالبًا ما تكون في المناطق المكشوفة مثل اليدين، والوجه، والرقبة، والأكتاف، والأذرع، والأرجل.

وبق الفراش حشرة صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للأحمر، يتراوح حجمها بين 4 و 7 ملم، تمتص دم الإنسان، وتسبب له حكة شديدة يمكن أن تتفاقم إلى تهيج جلدي لدى بعض الأشخاص.

وتتغذى هذه الحشرة ذات القدرة العالية على التكاثر والانتشار على الدم فقط، ويجب أن تتناول "وجبات دم منتظمة" للبقاء على قيد الحياة ومن أجل مواصلة نموها.

والدم البشري ليس الهدف الوحيد لهذه الحشرات، بل تهاجم أيضا أنواع مختلفة من الحيوانات، بما في ذلك الدواجن والطيور الأخرى.

وتعتبر الوكالة الأمريكية حماية البيئة (EPA)، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ووزارة الزراعة الأمريكية، بق الفراش "آفة صحية عامة".

ومع ذلك، فأن بق الفراش لا ينقل الأمراض أو ينشرها، غير أنه يمكن أن يسبب حكة وحساسية جلدية شديدة لدى البعض، وفقا لوكالة حماية البيئة، كما يمكن أن يكون مصدر إزعاج يسبب في كثير من الأحيان ضائقة نفسية ومشاكل في النوم والقلق والاكتئاب.

وتعد الوقاية من هذه الحشرة ومنع انتشارها يتطلب، الحرص على نظافة، ضرورة تعقيم الملابس والأغراض الشخصية قبل العودة من السفر وخاصة في البؤر التي سجلت انتشاراً لهذه الحشرة.

تنظيف الملابس والأقمشة التي ظهر بها البق بوضعها في كيس بلاستيكي يحتوي على مبيدات حشرات وتعريضها للشمس لمدة 48 ساعة قبل غسلها في ماء ساخن "48 درجة" ثم تجفيفها.

تنظيف المنزل أو الأماكن التي رصد بها البق بالاستعانة بالشركات التي تعمل في مجال حفظ الصحة.