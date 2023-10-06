مياه فيضانات مثلجة تخلف 31 قتيلاً شمال شرق جبال الهيمالايا في الهند

المصدر: أ ب

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اجتاحت مياه فيضانات باردة بلدات جبلية في شمال شرق جبال الهيمالايا في الهند، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل، وجرفت منازل وجسور، وأجبرت الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم، حسبما قال مسؤولون يوم الجمعة.

بدأ الفيضان بعد وقت قصير من منتصف مساء الأربعاء، عندما فاضت مياه بحيرة جليدية، مما أدى إلى تصدع أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في ولاية سيكيم ثم امتد عبر البلدات في الوادي أدناه.

هذا هو أحدث فيضان مميت يضرب شمال شرق الهند خلال عام شهد هطول أمطار موسمية غزيرة بشكل غير معتاد. ولقي نحو 50 شخصا حتفهم جراء سيول وانهيارات أرضية في أغسطس في ولاية هيماشال براديش القريبة، كما قتلت أمطار قياسية في يوليو أكثر من 100 شخص على مدى أسبوعين في شمال الهند.

قالت هيئة إدارة الكوارث بولاية سيكيم في بيان لها إنه تم إنقاذ أكثر من 2000 شخص بعد فيضانات يوم الأربعاء، مضيفة أن سلطات الولاية أقامت 26 مخيم إغاثة لأكثر من 22 ألف شخص متضررين من الفيضانات.

لا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عما يقرب من 100 شخص مفقود، من بينهم 22 جنديًا، يوم الخميس، وفقًا لحكومة ولاية سيكيم.

قال فيناي بوشان باتاك، كبير الموظفين البيروقراطيين في الولاية، إن 26 شخصًا نُقلوا إلى المستشفيات مصابين بجروح، بينما تقطعت السبل بحوالي 3000 سائح في المناطق المتضررة من الفيضانات إلى جانب 700 سائق سيارة أجرة.

وأضاف: "نقوم بإجلائهم عبر مروحيات الجيش والقوات الجوية".