قبعة لنابليون بونابارت للبيع في مزاد بالعاصمة الفرنسية

المصدر: باريس - أ ف ب

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تُطرح في مزاد مُرتقب خلال نوفمبر في باريس، قبعة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابارت السوداء الشهيرة التي تبرز عليها شارة دائرية بألوان العلم الفرنسي، على ما أفادت دار «أوزنا» للمزادات الأربعاء.

وكان نابليون (1769 ـ 1821) يعتمر هذه القبعة «في منتصف فترة الإمبراطورية تقريباً»، بحسب الكاتب البلجيكي إيف موِرمان الذي تحدّث في أحد كتبه عام 2007 عن قبعات بونابارت، على ما ذكرت دار «أوزنا» في بيان.

وعلى مدى نحو 15 سنة، اعتمر نابليون حوالي 120 قبعة، طُرح بعضها في عدد من المزادات.

والقبعة التي تطرحها دار «أوزنا» فهي تابعة لمجموعة جان لوي نوازييه الذي توفي عام 2022.

وتولّى تصنيع هذه القبعة بيار-كانتان-جوزيف بايون الذي بدأ يعمل في الإمبراطورية عام 1806.

وذكرت دار «أوزنا» أنّ القبعة مصنوعة من قماش اللباد، وخسرت غطاءها الداخلي لكنّها لا تزال تحوي قطعة قماشية من شأنها امتصاص العرق.

ولم تُشر الدار في البيان إلى السعر التقديري الذي تُطرح فيه هذه القطعة.