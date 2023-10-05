ضوء الهاتف يؤثر على الإنجاب والخصوبة

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف الاجتماعُ السنوي الستون للجمعية الأوروبية لطب الغدد الصماء عن وجود رابط بين التعرض للضوء الأزرق الصادر من الأجهزة اللوحية والبلوغ المبكر للأطفال، ويرجح العلماءُ أن تكون هناك مخاطر للاستخدام المتكرر للأجهزة اللوحية على الإنجاب والخصوبة أيضاً.. وهو ما يعتبره البعض تأثيراً سلبياً جديداً لأنماط الحياة الحديثة على الصحة بشكل عام.

ويقول الباحثون إن التعرض للضوء الأزرق الصادر عن الأجهزة اللوحية لفترات طويلة قد يسرع البلوغ المبكر، لكن قد يتساءل أحدهم وما الضرر في بلوغ طفلي مبكراً؟ غير أن العلماء يعتبرون البلوغ المبكر مشكلة قد ترتبط ـ وفق الدراسة ـ بآثار طويلة المدى على الصحة الإنجابية والخصوبة.

ويعكف العلماء على إجراء المزيد من الأبحاث بعد أن اشتبهوا في وجود رابط بين التعرض للضوء الأزرق لفترات طويلة وبين تلف الخلايا والإصابة بالالتهابات في المبيضين.

وإن كانت هذه الدراسات التي تراجع العلاقة بين البلوغ المبكر والتعرض للضوء الأزرق في بدايتها فإن العلماء استطاعوا سابقاً أن يثبتوا الرابط بين أنماط النوم والتعرض للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة اللوحية.