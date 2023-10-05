سقوط ثلاثة قتلى بينهم عنصرا إطفاء في انهيار مبنى بالعاصمة الكوبية هافانا

المصدر: أ ف ب

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سقط ثلاثة قتلى، بينهم عنصرا إطفاء، في انهيار مبنى في العاصمة الكوبية هافانا كان يقطن فيه أكثر من 50 شخصاً، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية الكوبية في بيان إنّ عنصري الإطفاء القتيلين هما امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً ورجل يبلغ من العمر 23 عاماً.

وأوضحت أنّه في البداية انهار جزء من المبنى فأرسلت فرق الإطفاء وحدة إلى مكان الحادث لتأمين الموقع، وعندما دخل عنصرا الإطفاء إلى المبنى المكوّن من طابقين انهار جزء آخر منه فقضى العنصران.

وبحسب البيان فإنّ المبنى يقع في منطقة هافانا القديمة وقد انهار ليل الثلاثاء قرابة الساعة 23,00 (فجر الأربعاء قرابة الساعة 03,00 ت غ).

وتمّ انتشال جثتي الإطفائيين من تحت الأنقاض أثناء عملية بحث، بحسب الوزارة.

ونقل التلفزيون الكوبي العمومي عن الوزارة تأكيدها مساء الأربعاء أنّ الحادث أوقع قتيلاً ثالثاً هو رجل مسنّ يبلغ من العمر 79 عاماً.

وأصيب في الكارثة شخصان نقلا إلى المستشفى لكنّ حياتهما ليست في خطر، بحسب المصدر نفسه.

وأشار صحافي في وكالة فرانس برس إلى أنّ فرق الإنقاذ استقدمت خمس شاحنات ورافعة إلى الموقع لدعم جهود البحث والإنقاذ.

وبحسب المسؤول عن مديرية الإسكان في هافانا القديمة أرنيليس دي لا كانديلاريا هيرنانديز فإنّ المبنى العتيق الذي لم يتبقّ منه سوى واجهته كان يعيش فيه 55 شخصاً.

وبسبب نقص الصيانة، تنهار مبان بانتظام في بعض الأحياء القديمة في العاصمة الكوبية.

وتكثر هذه الانهيارات خلال موسم الأمطار والأعاصير والذي يتراوح بين يونيو ونوفمبر.

وشهدت العاصمة الكوبية أمطارا غزيرة في الأيام الأخيرة.

ووفقاً لأحدث بيانات رسمية، فإنّ 37% من 3.9 مليون وحدة سكنية في كوبا كانت في نهاية 2020 في حالة سيئة أو سيئة للغاية.

وفي ذلك العام، أدّى سقوط شرفة من أحد المباني في البلدة القديمة بالعاصمة الكوبية إلى مقتل ثلاث فتيات صغيرات، مما أثار حزناً عارماً في البلاد.