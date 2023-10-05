«غوغل» يحتفي بيوم المعلم العالمي ويسم صفحته الرئيسة برسوم وحروف تعبّر عن مهنة التدريس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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احتفى محرك البحث «غوغل» بالمعلم، ووسم صفحته الرئيسة برسوم وحروف طفولية معبّرة، بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يوافق يوم 5 أكتوبر من كل عام.

وعبَّرت الأشكال التي عرضها «غوغل» عن مهنة التدريس، والدور الفعّال للمعلم في الحفاظ على نهضة وتطوّر المجتمعات، وتقديراً للمعلمين وعطائهم وتفانيهم في العمل وإخلاصهم في أداء الرسالة.

ويأتي الاحتفال بيوم المعلم العالمي، الذي انطلق عام 1994 بتوصية من اليونسكو، هذا العام تحت عنوان «المعلمون الذين نحتاج إليهم من أجل التعليم الذي نرغب به: ضرورة معالجة النقص في أعداد المعلمين على الصعيد العالمي»، ويتصدر جدول الأعمال العالمي موضوع أهمية وقف تراجع أعداد المعلمين، والبدء في زيادة أعدادهم.

وبحسب اليونسكو، تقدِّم مهنة التعليم فرصة فريدة من نوعها لترك أثر مستدام وقادر على إحداث تحول في حياة الآخرين، والإسهام في رسم ملامح مستقبل مستدام وتحقيق الذات.

ولكنَّ العالم يواجه نقصاً غير مسبوق في أعداد المعلمين على الصعيد العالمي، وتفاقم هذا النقص بسبب تراجع ظروف عمل المعلمين وأوضاعهم.

وتولي دولة الإمارات أهميةً كبيرة لدور المعلم، حرصاً منها على إنشاء جيل واعٍ ومتعلّم، يحمل القيم والمبادئ الإنسانية، ولديه القدرة على الابتكار والإسهام في تطوير المجتمع الإماراتي ونهضته.

وتحرص الدولة، من خلال وزارة التربية والتعليم، على إحياء يوم المعلم العالمي كل عام، سعياً منها لغرس قيمة المعلم في أذهان الطلاب، وتقديراً لجهود المعلمين المتواصلة في تربية الأجيال المتعاقبة، وتكريم المعلمين الذين قدّموا خدمات جليلة في مهنة التدريس لمدة تزيد على 20 عاماً.