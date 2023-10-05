سيارة كهربائية «تختطف» سائقها

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف سائق سيارة كهربائية مذعور، أنه تم اختطافه من قبل سيارته الجديدة بعد أن تعرضت السيارة لـ«عطل كارثي» أخرجها عن سيطرته على نحو غريب، وفق «سكاي نيوز عربية».

فقد ذكر السائق بريان موريسون، الذي يبلغ من العمر 53 عاماً، أنه كان عائداً إلى منزله من العمل في حوالي الساعة 10 مساءً يوم الأحد عندما بدأت سيارته الكهربائية الجديدة، والبالغ سعرها 30 ألف جنيه استرليني، في القيادة بسرعة 50 كيلومتراً في الساعة.

وبسبب عدم قدرته على استخدام المكابح إثر تعطل السيارة، قام هذا الرجل، الذي يدير مؤسسته الاجتماعية الخاصة، بالاتصال بالرقم 999 واستدعاء الشرطة التي أوقفت السيارة عن طريق السماح لها بالاصطدام ببطء بشاحنتهم.

وقال موريسون: «أدركت أن هناك خطأ ما عندما كنت متوجهاً إلى الدوار وحاولت إبطاء سرعة السيارة، لكنني فشلت في القيام بذلك.. ثم سمعت صوت طحن عالياً بدا وكأنه دواسات الفرامل. نظراً لأنها كانت سيارة جديدة، كنت أعلم أنها لا يمكن أن تكون مشكلة بالسيارة».

وأشار إلى أنه نجم عن العطل الفني عدم القدرة على الحركة، فلم يتمكن حتى من القفز من السيارة، فظل «محاصراً تماماً داخل السيارة» التي كانت تسير بسرعة 50 كيلومتراً في الساعة.