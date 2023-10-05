الذكاء الاصطناعي لتسهيل طلبات البيتزا

المصدر: سان فرانسيسكو - (د ب أ)

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قالت شركة «دومينوز بيتزا» الأمريكية للأغذية، إنها تعاونت مع شركة «مايكروسوفت» من أجل التوصل لحلول بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لتسهيل عمليات الطلبات الشخصية، ومن أجل تقديم خدمات لوجستية مبسطة.

وتعتزم الشركتان توفير جيل قادم من عمليات طلب البيتزا وعمليات التخزين باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقوة الحوسبة السحابية. وقالت الشركتان إنهما ستستفيدان من خدمة «مايكروسوفت السحابية» و«أزور أوبن سيرفيس» لتحويل تجارب عملاء شركة «دومينوز».

وتعتزم شركة «دومينوز» البدء في تجربة حلول للذكاء الاصطناعي التوليدي للمتاجر والعملاء، خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفي إطار التحالف الاستراتيجي بين الشركتين، بعمل «مختبر للابتكار».