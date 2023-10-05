414 مليون يورو إيرادات ضريبة الكلاب في ألمانيا

المصدر: فيسبادن - (د ب أ)

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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن إيرادات ضريبة الكلاب التي حصلتها البلديات الألمانية في العام الماضي وصلت إلى مستوى غير مسبوق. وبمناسبة اليوم العالمي للكلاب الذي يحل في العاشر من أكتوبر من كل عام، أوضح المكتب الاتحادي للإحصاء الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن أن مجموع الإيرادات التي حصلتها الخزائن العامة في البلديات من هذه الضريبة في 2022 وصل إلى قرابة 414 مليون يورو.

ووصف المكتب الاتحادي للإحصاء هذه الحصيلة بأنها تمثل «رقماً قياسياً جديداً»، مشيراً إلى أن الإيرادات التي حصلتها المدن والبلديات في 2022 زادت بنسبة 3.3% مقارنة بإيرادات عام 2021.

وأضاف الإحصائيون إن «إيرادات ضريبة الكلاب ارتفعت بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة»، وبلغت نسبة الزيادة في هذه الإيرادات %44 في حال مقارنتها في السنوات العشر الأخيرة.

يذكر أن البلديات هي التي تحدد مقدار ضريبة الكلاب، ويعتمد تحديد هذه القيمة على عدد الكلاب وسلالتها، ومن ثم فإن ارتفاع العائدات الضريبية لا يعني بالضرورة ارتفاع عدد الكلاب.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب الكلاب في ألمانيا، وعلى النقيض من بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، يدفعون ضريبة سنوية على حيواناتهم الأليفة. وتبلغ قيمة الضريبة في العاصمة برلين 120 يورو، مقابل 100 يورو في ميونخ.

وتقدر تكلفة اقتناء كلب بحوالي 1,400 دولار إلى 4,300 دولار في السنة. وهناك طرق لتوفير المال اعتمادًا على الاختيارات التي تقوم بها. تشمل العوامل المساهمة حجم كلبك وعمره، والمنطقة التي تعيش فيها، ونمط حياتك، والاحتياجات الفردية لكلبك.

وتحتاج الكلاب في ألمانيا إلى الحصول على ترخيص وكل صاحب كلب ملزم أيضًا بدفع ضريبة.