فتاة بعمر 8 سنوات تكتشف عظام الماموث والبيسون القديم أثناء الصيد في روسيا

المصدر: البيان

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اكتشفت فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات عظام الماموث والبيسون القديم أثناء الصيد في منطقة نيجني نوفغورود بروسيا، حسبما ورد على صفحة محمية متحف نيجني نوفغورود على شبكة فكونتاكتي الاجتماعية.

كانت مريم ميرسيتوفا تصطاد مع والدها في نهر أوكا في منطقة نوفينكي. وجدت هناك على الشاطئ أشياء غير عادية. تم إرسال صور الاكتشافات الغريبة إلى موظفي قسم الطبيعة في محمية متحف نيجني نوفغورود، الذين ذهبوا إلى الموقع لفحص الاكتشافات. وفقا لوكالة ريا نوفستي الروسية.

وقالت محمية متحف نيجني نوفغورود: "تبين أن الأشياء غير العادية هي عظام حيوانات منقرضة: بقايا ماموث صوفي، وفقرة عنق الرحم لثور بيسون بدائي، وعظم حيوان لم يتم التعرف عليه بعد".

وأضاف، "كانت العظام في رواسب انتقلت من أعلى المنحدر بفعل انهيار أرضي وجرفها النهر. ويقوم المتخصصون الآن بتجميع وصف للاكتشافات؛ وسيكون من الضروري إجراء مزيد من المعالجة للمواد الناتجة. وهذا دليل آخر على وجود حيوانات الماموث في أراضي منطقة نيجني نوفغورود".