في حادث مأساوي غير معلوم الأسباب وأثار غضب الكثيرين.. وفاة 16 رضيعاً بمستشفى في الهند

المصدر: البيان

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في حادث مأساوي توفي 16 رضيعاً من بين 30 شخصًا توفوا خلال يومين في مستشفى بالهند لأسباب غير معلومة، وفقًا لتقارير بحسب صحيفة اندبندنت البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه تم الإبلاغ عن وفاة 24 شخصاً، من بينهم ستة أطفال رضع وست فتيات حديثي الولادة، في الفترة ما بين 30 سبتمبر و1 أكتوبر في كلية ومستشفى شانكاراو تشافان الطبي الحكومي في منطقة نانديد، الواقعة على بعد 620 كيلومتراً شرق مومباي في ولاية ماهاراشترا الغربية، وارتفعت الحصيلة إلى 31 في 2 أكتوبر بعد العثور على سبعة مرضى آخرين ميتين.

وكان المرضى المتوفون يعانون من لدغات الثعابين وأمراض المعدة والكلى والقلب، وذكرت التقارير أن أربعة من الأطفال المرضى كانوا في المراحل النهائية.



وكتب راهول غاندي، النائب عن حزب المؤتمر الوطني الهندي: "نبأ وفاة 24 شخصا، بينهم 12 طفلاً حديث الولادة، بسبب نقص الأدوية في المستشفى الحكومي في نانديد بولاية ماهاراشترا، أمر محزن للغاية".



ومع ذلك، حاول مسؤول في المستشفى التقليل من أهمية الوضع من خلال الادعاء بأن معظم المرضى تم جلبهم في حالة حرجة من المناطق المجاورة.

وقال المشرف إس آر واكودي: "نحن المستشفى الوحيد للرعاية الثالثية في المنطقة، وكثيرًا ما نستقبل المرضى في حالة حرجة".

ونفى أن يكون المستشفى يعاني من نقص في الموظفين أو أن هناك نقصًا في الأدوية، وأن الأدوية الأساسية متوفرة في المؤسسة وأن لديها التمويل الكافي.

وأضاف المستشفى، بحسب قناة NDTV: "يتم علاج المرضى الآخرين حسب الضرورة".

وقال ديليب مايسيكا، مدير التعليم الطبي والأبحاث في ولاية ماهاراشترا، إنه تم تشكيل لجنة خبراء من ثلاثة أعضاء للتحقيق في الحادث وتقديم تقرير بحلول الساعة الواحدة ظهرًا (بالتوقيت المحلي) اليوم ا.

وقال رئيس وزراء الولاية إكناث سينهدي إن الوفيات كانت "مؤسفة" ووعد بإجراء تحقيق شامل في الحادث .

وفي وقت سابق من شهر أغسطس، توفي 18 مريضًا خلال 24 ساعة في مستشفى تشاتراباتي شيفاجي مهراج في كالوا بمدينة ثين.