السعودية.. وفاة معلمة بعد تعرضها لوعكة صحية أمام طالباتها في مدرسة بعرعر

المصدر: البيان

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توفيت معلمة في مدرسة بعرعر بالمملكة العربية السعودية بعد أن تعرضت لوعكة صحية أمام طالباتها أثناء الدوام الرسمي بالمدرسة وفق صحيفة الرياض.

وتفصيلاً: تعرضت المعلمة لوعكة صحية داخل الفصل الدراسي أمام طالباتها ، وباشرت على الفور إدارة المدرسة وبمساعدة زميلاتها المعلمات الحالة، وتم الاتصال بهيئة الهلال الأحمر بالمملكة ، وعلى الفور تم نقلها للمستشفى ، ولكن القدر لم يمهلها بعد أن تنويمها في العناية المركزة في أقل من 24 ساعة.

وذكرت هيئة الهلال الأحمر في الحدود الشمالية بأنه قد ورد إليها بلاغ يفيد بتعرض معلمة تبلغ من العمر "44 " عاماً في الابتدائية الواحدة والثلاثين بعرعر لغياب عن الوعي من قبل إدارة المدرسة، وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية و تم نقلها لبرج الشمال الطبي، وكانت تشتكي من دوخة وصداع وتقيئ .

وقدمت إدارة تعليم الحدود الشمالية التعازي لذوي المعلمة عائشة ضحوي العنزي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان .