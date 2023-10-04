الجيش الهندي يٌعلن فقدان أثر 23 جندياً على الأقلّ في فيضان مفاجئ

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الهندي الأربعاء أنّ 23 جندياً فُقدوا بعد أن اجتاح فيضان قوي ناجم عن هطول أمطار غزيرة وادياً في ولاية سيكيم في شمال شرق البلاد.

وقال الجيش في بيان إنّه "بسبب انفجار سحابة مفاجئة فوق بحيرة لوناك في شمال سيكيم، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا... تمّ الإبلاغ عن فقدان 23 فرداً وغرق بعض المركبات تحت الطمي".

من جانبها نقلت صحيفة " هندستان تايمز" عن مصادر دفاعية قولها إن بعض مركبات الجيش غمرتها الفيضانات، حيث كانت المركبات متوقفة في باردانج بالقرب من سينجتام عندما وقع الفيضان المفاجئ بعد تسرب المياه من سد تشونجثانج. فارتفع منسوب المياه إلى 15-20 قدمًا في اتجاه مجرى النهر.

ما هو انفجار السحابة؟

يُطلق على هطول الأمطار المفاجئ والغزير والذي يقتصر على منطقة صغيرة اسم الانفجار السحابي. عندما تتلقى منطقة صغيرة أكثر من 100 ملم من الأمطار في حوالي ساعة واحدة، يُقال إنها سحابة متفجرة.

ما هو الفيضان المفاجئ؟

الفيضان المفاجئ هو فيضان مفاجئ لمنطقة صغيرة يمكن أن يحدث بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك الأمطار الغزيرة وانفجار السحاب وانهيار السدود وما إلى ذلك.