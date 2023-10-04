تسبب في خسائر مالية فادحة للتجار .. حريق ضخم في مصر يلتهم سوقا عمره 70 عاماً

المصدر: البيان

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التهم حريق ضخم في مصر محلات سوق تجاري عمره 70 عاماً بجوار مسجد السيدة زينب في القاهرة، وتسبب الحريق في خسائر مالية فادحة لتجار السوق، دون وقوع إصابات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة المصرية، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل سوق فى السيدة زينب ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل السوق التجارى خلف مسجد السيدة زينب دون إصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، معاينة لحصر التلفيات والخسائر الناتجة عن اشتعال حريق بالسوق التجاري، في السيدة زينب، كما تم الاستماع لأقوال عدداً من أصحاب المحلات المتضررين، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وبيان سبب اشتعاله.