عجوز في الـ104 تنفذ قفزة خطيرة بمظلة

المصدر: دبي ـ البيان

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نفذت امرأة أمريكية في الـ104 من العمر، أخيراً، قفزة خطيرة بالمظلة، حيث قامت دوروثي هوفنر بالقفزة الخطيرة رغم تقدمها في السن. وتأمل دوروثي هوفنر، من شيكاغو، التي تبلغ من العمر 104 أعوام، أن تحصل على شهادة أكبر شخص سناً يقفز بالمظلات على الإطلاق بعد أن تركت جهاز المشي الخاص بها على الأرض وقامت بقفزة خطيرة شمالي إلينوي.

وطبقا لـ«سكاي نيوز»، أوردت صحيفة شيكاغو تريبيون، أن دوروثي هوفنر، أمام حشد من الناس بعد لحظات من وصولها إلى الأرض يوم الأحد الفائت، في أوتاوا، على مسافة 140 كيلومتراً جنوب غرب شيكاغو، أن «العمر مجرد رقم».

وقامت هوفنر بالقفز بالمظلات لأول مرة عندما كان عمرها 100 عام، وقالت حينئذ إنه كان لا بد من دفعها خارج الطائرة. لكن في قفزة يوم الأحد أصرّت هوفنر، رغم مرافقة مدرب معتمد من جمعية المظليين الأمريكية لها، على البدء بنفسها بالقفزة من ارتفاع 4100 متر. وبدت هوفنر هادئة وواثقة عندما كانت الطائرة تحلق عالياً، قبل أن تستعد للقفز في الهواء.

واستغرقت القفزة سبع دقائق حتى وصول المظلة إلى الأرض، وسقوطها بهدوء على منطقة عشبية مخصصة للهبوط. وأسرع الحاضرون بتهنئتها، وأحضر أحدهم جهاز السير الخاص بها.