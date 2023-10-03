تايوان تتأهب لهبوب رياح قوية وأمطار مع اقتراب إعصار كوينو

المصدر: أ.ب

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أصدر مكتب الأرصاد الجوية التايواني، تحذيراً، اليوم الثلاثاء، مع اقتراب إعصار كوينو الذي يتوقع أن يصل إلى الجزيرة في وقت لاحق هذا الأسبوع، مصحوباً بعواصف وهطول أمطار غزيرة في مناطق جنوب شرق البلاد.

ويأتي ذلك بعد إصدار تنبيه بحري في وقت متأخر من يوم الإثنين، والذي حذر من أن كوينو يتحرك باتجاه الشمال الغربي برياح تبلغ سرعتها 162 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزه.

ويتوقع خبراء الأرصاد، هبوب إعصار مصحوب برياح قوية وأمطار غزيرة في الأجزاء الجنوبية والشرقية من تايوان في وقت مبكر من غداً الأربعاء، فيما من المرجح أن يصل إلى الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة الخميس.