دب يقتل شخصين بمتنزه بانف الوطني في كندا والسلطات تنفذ بحقه القتل الرحيم بعد سلوكه العدواني

المصدر: رويترز

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قالت إدارة المتنزهات الوطنية بحكومة كندا في بيان إنها عثرت على شخصين ميتين بعد مهاجمة دب أشيب لهما في متنزه بانف الوطني بإقليم ألبرتا.

وأضافت الإدارة في بيانها مساء السبت أنها تلقت في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة تنبيها من أحد أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) يشير إلى هجوم دب مصدره داخل متنزه بانف الوطني عند وادي نهر ريد دير غربي منطقة يا ها تيندا رانش.

وقالت إن الظروف الجوية في ذلك الوقت لم تسمح باستخدام طائرات الهليكوبتر، مما دفع فريق الطوارئ للانتقال برا طوال الليل حتى وصل إلى الموقع.

ووصل الفريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إلى الموقع حيث اكتشف وفاة فردين. وقالت الإدارة إن الفريق نفذ لاحقا عملية قتل رحيم للدب بعد أن أظهر سلوكا عدوانيا.

وأضافت أنه تقرر إغلاق المنطقة المحيطة بواديي ريد دير وبانثر حتى إشعار آخر.

يجتذب متنزه بانف الوطني ما يربو على أربعة ملايين سائح كل عام، ويعد موطنا لنوعي الدببة الأشيب والأسود.