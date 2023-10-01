مقتل 10 مهاجرين في حادث تحطم شاحنة بضائع في جنوب المكسيك بالقرب من غواتيمالا

المصدر: أ ب

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لقي ما لا يقل عن 10 مهاجرين حتفهم وأصيب نحو 15 آخرين عندما تحطمت شاحنة بضائع كانوا يستقلونها على طريق سريع في جنوب المكسيك بالقرب من الحدود مع غواتيمالا.

هذا الحادث هو الأخير في سلسلة من وفيات المهاجرين في المكسيك وسط تزايد أعداد المهاجرين المسافرين نحو الحدود الأمريكية.

قال مكتب الدفاع المدني في ولاية تشياباس، إن حادث الشاحنة وقع يوم الأحد على طريق سريع بالقرب من بلدة بيخييبان، على بعد حوالي 110 أميال (175 كيلومترا) من الحدود الغواتيمالية.

نشر المكتب صورا تظهر شاحنة صغيرة بصندوق بضائع مفتوح مائل على جانبه، والضحايا مرميون على جانب الطريق السريع.

لم يؤكد المكتب جنسيات الضحايا، لكن أحد موظفي مكتب المدعي العام قال إن معظمهم من المهاجرين الكوبيين الذين كانوا يستقلون سيارات عابرة. لم يكن الموظف مخولاً بالتحدث.

لم يتضح أيضًا عدد المهاجرين من بين المصابين الخمسة عشر. ولم تتوفر معلومات فورية عن حالتهم أو جنسياتهم.

تحظر السلطات المكسيكية عمومًا على المهاجرين الذين لا يملكون الوثائق اللازمة ركوب الحافلات، لذا فإن أولئك الذين لا يملكون المال اللازم لاستئجار مهربين غالبًا ما يسيرون على جوانب الطرق السريعة، ويركبون على متن الشاحنات المارة.

كان هناك عدد من الوفيات بين المهاجرين خلال الأسبوع الماضي.

توفي مهاجر من الإكوادور وأصيب 10 آخرون من كولومبيا وغواتيمالا في حادث وقع يوم السبت أثناء نقلهم للمعالجة في شاحنة تديرها وكالة الهجرة المكسيكية.

قال المعهد الوطني للهجرة في المكسيك إن الشاحنة اصطدمت بحافلة في مدينة مكسيكالي، عبر الحدود من كاليكسيكو بولاية كاليفورنيا.