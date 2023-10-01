اصطدام نادر بين قارب وحوت في أستراليا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت السلطات في أستراليا أن رجلاً لقي حتفه ونقل آخر إلى المستشفى، أمس بعد أن صدم حوت قاربهما وقلبه أثناء رحلة صيد.

وقالت الشرطة إنه تم انتشال رجل فاقداً للوعي من خليج بوتاني قبالة ساحل سيدني وتوفي في وقت لاحق، بينما نقل الآخر إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وقالت ياسمين كاتلي وزيرة شرطة نيو ساوث ويلز «هناك حوت ضالع في الحادث، من كان يظن أن هذا سيحدث؟ إنه أمر مأساوي للغاية».

وقال وزير خدمات الطوارئ جهاد ديب إن الحادث كان «غريباً جداً». وذكرت الشرطة في بيان أن القارب «من المرجح أن يكون قد اصطدم بحوت أو تأثر بسبب اختراقه له، مما تسبب في إمالة القارب وانقلاب الرجلين خارجه». ولم تحدد نوع الحوت.