«عين لاس فيغاس» أكبر مبنى دائري في العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح في لاس فيغاس الأمريكية أكبر مبنى دائري في العالم قادر على أن يتشكل على هيئة عين أو كرة سلة أو «الوجه الضاحك»، وفق موقع «24».

وصف موقع «تي. إم. زد» مبنى «ذا سفير» بـ«بالأعجوبة المعمارية التكنولوجية»، كاشفاً أن بناءه استغرق 4 سنوات بتكلفة تجاوزت الـ2.3 مليار دولار.

ووفقاً لشبكة «إن. بي. سي. نيوز» جادي شوارتز، يتميز المبنى بحجمه الضخم، حيث يبلغ طوله 109 أمتار وعرضه 158 متراً، ليكون بذلك أكبر هيكل كروي مغطى بشاشات خارجية من نوع «ليد» تمتد على مساحة دائرية تقدر بحوالي 54 ألف متر مربع.