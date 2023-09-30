رجل خارق يسحب رافعة بوزن 20 طناً

المصدر: دبي - يو بي آي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حطم لاعب كمال أجسام أسترالي رقماً قياسياً عالمياً باستخدام الجزء العلوي من جسده فقط في سحب رافعة هيدروليكية تزن 20299 كيلوغراماً تقريباً لمسافة 16.4 قدماً.

واستطاع جوردان ستيفنز البالغ من العمر 33 عاماً دخول سجل «غينيس» للأرقام القياسية، باعتباره الرجل الذي يسحب أثقل مركبة مستخدماً الجزء العلوي من جسده فقط.

يذكر أن شروط دخول الموسوعة لهذه الفئة من الأرقام القياسية تتطلب من المشارك الجلوس، للتأكد من استخدام الجزء العلوي فقط من الجسم أثناء عملية السحب.

ووفق ستيفنز فقد تدرب على محاولة السحب هذه لمدة 6 شهور، مع تركيزه على تدعيم عضلات الظهر والذراعين.