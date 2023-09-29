بريطانيا تفرج بكفالة عن متهم بقطع شجرة عمرها 300 عام

المصدر: أ ب

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أُفرج بكفالة عن الشاب البالغ من العمر 16 عاماً، الذي اعتُقل بتهمة قطع شجرة عمرها 300 عام بالقرب من المعلم الروماني جدار هادريان في شمال إنجلترا.

وتم القبض على الصبي، أمس، للاشتباه في ارتكابه أضراراً جنائية، بعدما سقطت الشجرة أثناء الليل.

وترك الدافع وراء رغبة أي شخص في قطع إحدى الأشجار الأكثر شهرة في إنجلترا الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة في حيرة وغضب.

وقال روبرت ماكفارلين، الكاتب الشهير في مجال شؤون الطبيعة، إنه شعر بالسأم حتى النخاع لسماع الأخبار عن الشجرة المعروفة والمحبوبة من قبل الملايين.