يعبر أفريقيا بدراجة هوائية ليلتحق بجامعة الأزهر

المصدر: القاهرة، نجامينا - رويترز

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كان مامادو سافايو باري مصمماً على دراسة الدين الإسلامي في إحدى الكليات العريقة، ولأنه غير قادر على تحمّل تكاليف الرحلة الجوية من غينيا إلى مصر، انطلق لتحقيق حلمه على دراجة هوائية مستعملة.

وقطع الشاب، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، آلاف الكيلومترات عبر القارة، ومر بالغابات والصحاري ومناطق الصراع على أمل الوصول وإيجاد مكان له وطريقة لتمويل دراسته.

وبعد أربعة أشهر مر خلالها بسبعة بلدان، وصل إلى القاهرة ونال منحة دراسية كاملة في جامعة الأزهر. وقال باري: «إذا كان لديك حلم، فتمسك به وكن قوياً... والله سيساعدك».

وكان باري يقطع ما يقرب من مئة كيلومتر كل يوم. ووصل إلى القاهرة في الخامس من سبتمبر، وبعد أيام حصل على منحة دراسية كاملة بالأزهر. وأظهرت صورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي باري وهو يلتقي بمستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين وتعلو وجهها الابتسامة.

ويعتزم باري العودة إلى غينيا عندما تنتهي دراسته لنقل ما تعلمه.