أمريكي يفوز بجائزة يانصيب قدرها 1.6 مليار دولار

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

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ذكرت الجهة المنظمة لجوائز اليانصيب في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأربعاء، أن الفائز بثاني أكبر يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة تقدم للحصول على الجائزة البالغة 1.6 مليار دولار، لكن هوية الشخص قد تظل سرية 90 يوماً أخرى.

وقالت في بيان إن الفوز بالجائزة الكبرى «ميجا مليونز» جاء يوم الاثنين، بعد سبعة أسابيع من سحب الثامن من أغسطس.

مرت العملية بـ31 سحباً مرتين أسبوعياً دون فائز حتى تمكن شخص اشترى تذكرة من أحد متاجر السوبر ماركت من مطابقة جميع الأرقام الستة. وسيكون لدى الفائز في «فلوريدا ميجا مليونز» خيار المطالبة بالمبلغ كاملاً مدفوعاً على مدار 30 عاماً أو الحصول على مبلغ إجمالي 794.2 مليون دولار نقداً. ويتم فرض ضريبة على المكاسب.