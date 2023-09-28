استعدّوا للاستمتاع بالنوم العميق خلال حملة "سليبتبمر" من "تشاتلز آند مور" وتشكيلة أغطية السرير المستدامة

المصدر: البيان

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شركة "تشاتلز آند مور"، العلامة التجارية الأكثر شهرةً في مجال المفروشات وقطع الأثاث العصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عن إطلاق فئة منتجاتها الجديدة من فرشات النوم، ضمن حملة "سليبتمبر"، الإضافة المذهلة التي تشكل أوّل حضورٍ لهذه العلامة التجارية في عالم أغطية السرير، وتمهّد لإحداث نقلةٍ نوعية يختبر خلالها الجميع المفهوم الحقيقي للاستمتاع بالنوم العميق والاسترخاء التام.

جرى تصنيع مجموعة الأغطية الجديدة من "تشاتلز آند مور" باستخدام حرير الخيزران بنسبة 100%. هذا النسيج المتجدّد والصديق للبيئة المستخرج من ألياف الخيزران، والمعروف باسم "نيكد لاب"، يوفّر نعومةً لا مثيل لها، تضاهي نعومة القطن بمرتين، كما يتميّز بخيطه الذي يعادل 1,400 خيط عاديّ ويمتاز بالقوة والمتانة التي ينفرد بها، ما يضمن الاستمتاع بساعاتٍ من النوم المريح. يمكنكم تسجيل الطلب المسبق لمنتجات هذه المجموعة الرائعة اعتباراً من 4 سبتمبر، مع الإشارة إلى أنّها ستكون متوفّرة في المتاجر اعتباراً من 15 سبتمبر.

مجموعة الأغطية الجديدة تشتمل على كل العناصر الكفيلة بمنحكم نوماً هانئاً، بدءاً من أغطية السرير، مروراً بالألحفة، وصولاً إلى أغطية الوسائد، والمصنوعة كلّها من حرير الخيزران العضوي بنسبة 100%. وتأكيداً على التزامها بالمساهمة في تحسين طبيعة وجودة النوم العميق، تقدّم هذه العلامة التجارية خصماً حصرياً بنسبة 35% على جميع قطع الأثاث الخاصة بغرف النوم، من 4 إلى 30 سبتمبر.

مع إطلاق "تشاتلز آند مور" منتجاتٍ جديدة تجسد مفهوم الراحة الفاخرة، تواصل هذه العلامة التجارية التزامها بالممارسات الأخلاقية والمستدامة، حيث تتمّ زراعة الخيزران المستخدم في منتجاتها بما يراعي الحفاظ على البيئة، ويتمّ حصاده بطريقةٍ مستدامة، بما يؤكد اهتمامها بسلامة البيئة وديمومة عمل المزارعين. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ بياضات السرير من "تشاتلز آند مور" حاصلة على اعتماد من Oeko-Tex الذي يضمن عدم اعتماد أيّ مواد كيميائية ضارة في إنتاجها، ما يجعل استخدامها آمناً للبشر والحيوانات والبيئة، على حدٍّ سواء.

كما تتضمّن التشكيلة الجديدة خصائص فريدة، لناحية التهوئة وضبط الحرارة، لمنح مستخدميها تجربةً رائعة عنوانها الراحة والاستدامة، كفيلة بتعزيز جودة النوم وزيادة ساعاته، بالإضافة إلى أنّ بياضات السرير مضادة للبكتيريا وسهلة الصيانة ومقاومة لبهتان اللون، ما يضمن عمراً مديداً لاستخدامها.

مع تقديمها تشكيلتها المبتكرة من الأغطية ضمن حملة "سليبتمبر"، تؤكد "تشاتلز آند مور" مجدّداً التزامها بمفاهيمها القائمة على توفير منتجاتٍ عالية الجودة ترتقي بنمط الحياة اليوميّ، مع احترام البيئة والتشجيع على المساهمة في الحفاظ عليها، وتوفير ساعات نومٍ كافية لمنح الجسم والعقل الراحة والاسترخاء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.chattelsandmore.com، أو زيارة متاجر "تشاتلز آند مور" في مراكز التسوق الكبرى في دبي وأبوظبي.