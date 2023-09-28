صاعقة تقتل قطيع أغنام في «ألتاي» الروسية

المصدر: دبي - البيان

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ضربت صاعقة بمنطقة شيبالينسكي في جمهورية ألتاي الروسية شجرة وقتلت قطيعاً كاملاً من الأغنام، مكوناً من حوالي 40 رأساً من الماشية، وفق صحيفة «كومسومولسكايا برافدا».

وقالت تاتيانا أندروخوفا، الأستاذة المساعدة في قسم الفيزياء العامة والتجريبية بجامعة إقليم ألتاي، إن البرق ينجذب إلى الأجسام ذات الموصلية الكهربائية العالية، التي هي الأقرب إلى مصدر التفريغ وهو سحابة رعدية. وكلما ازداد ارتفاع الكائن، زاد احتمال ضربه بالكهرباء. ولذلك فإن البرق غالباً ما يضرب الأشجار التي تكون تيجانها أقرب إلى السحابة مع الشحنة المتراكمة. وحصل أنه في هذا المكان بالذات تشكل تراكم الشحنات، ربما لو كانت الأغنام على بعد 100 متر، لبقيت على قيد الحياة.

ويمكن أن تحدث مثل هذه الصواعق الشديدة في كثير من الأحيان. ومن الممكن أن يقتل البرق عدة أشخاص في وقت واحد.

وقالت عالمة الفيزياء: «على سبيل المثال، إذا احتمت عائلة تحت شجرة في أثناء عاصفة رعدية وضربها البرق، فسيموت الجميع باحتمال %99.9 تقريباً».