كشف ملابسات جريمة قتل موظف لزميلته في جامعة القاهرة

المصدر: البيان

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كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات جريمة قتل موظف لزميلته في جامعة القاهرة.

وأوضحت، اليوم، أن كاميرات المراقبة في الجامعة أظهرت إقدام أحد الموظفين على إطلاق النار صوب زميلته بالعمل والفرار، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وذكر الموقع أن مباحث الجيزة تكثف تحرياتها في القبض على المتهم الذي ارتكب جريمته الشنعاء داخل مبنى رعاية الشباب في كلية الآثار بالجامعة صباح اليوم.

وكانت المباحث قد تلقت بلاغاً من إدارة الجامعة، اليوم، بدخول موظف إلى مبناها، وإطلاق النيران على موظفة، ما أسفر عن وفاتها، الأمر الذي استدعى التحفظ على كاميرات المراقبة.

وتمكنت السلطات من تحديد تحركات المتهم للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة، وتم نقل جثة المجني عليها إلى المشرحة للتأكد من سبب الوفاة.

يُذكر أن مصر كانت قد شهدت، العام الماضي، جريمة قتل أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حينما أقدم الطالب محمد عادل على قتل زميلته، وتدعى نيرة أشرف، التي عُرفت إعلامياً بـ«فتاة المنصورة»، بعدَّة طعنات نافذة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام على القاتل، ليُسدل الستار على أكثر قضية أثارت غضباً شعبياً عارماً في مصر خلال السنوات القليلة الماضية.