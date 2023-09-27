مسؤول: إخماد حريق محدود في فندق الرشيد ببغداد وعودة النزلاء لغرفهم

المصدر: رويترز

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قال مسؤول بفندق الرشيد في بغداد لرويترز عبر الهاتف في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء إن السلطات المعنية سيطرت على حريق محدود بالفندق أدى إلى إجلاء النزلاء ودبلوماسيين منه.

وينزل بالفندق العديد من المبعوثين من دول الخليج.

وقع الحريق المحدود في المطبخ، ووصف المسؤول عملية الإجلاء بأنها إجراء احترازي روتيني، قائلا إن النزلاء عادوا بأمان إلى غرفهم.

يقع الفندق في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين ببغداد، والتي يوجد بها البرلمان والعديد من المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.