لوحة مفقودة منذ 100 عام تظهر عن طريق الصدفة

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف أمناء المخازن، عن طريق الصدفة، لوحة فنية نادرة في أحد المخازن البريطانية، تم التعرف عليها كعمل فني قديم يعود إلى القرن السابع عشر ويعود إلى الفنانة المشهورة أرتميسيا جينتيليسكي، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، حيث أعلنت مؤسسة رويال كوليكشن تراست أن أرتميسيا كانت واحدة من أعظم رسامات جيلها وحظيت بشهرة كبيرة خلال حياتها.

وكان قد تم تخزين لوحة «سوزانا والحكماء» لأكثر من 100 عام في قصر هامبتون كورت، حيث كانت مرتبطة خطأ بفنان فرنسي. وأخيراً، تم عرض العمل الفني للجمهور في قلعة وندسور البريطانية. هذا الاكتشاف المثير يسلط الضوء على عبقرية أرتميسيا جينتيليسكي ودورها المهم في تاريخ الفن. كما يعزز تقديرنا لقوة وتأثير الفن النسائي في مجال يهيمن عليه الذكور.