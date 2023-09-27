اكتشاف نوع جديد من آكل النمل الحرشفي

المصدر: بانكوك - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشفت مجموعة من العلماء نوعاً جديداً من آكل النمل الحرشفي بعد تحليلها حراشف حيوان تمت مصادرتها، على ما أفادت دراسة نُشرت أمس.

وكان العلماء يعتقدون حتى اليوم أنّ ثمة أربعة أنواع آسيوية وأربعة أخرى إفريقية من هذه الثدييات التي تشكل ضحية لعمليات اتجار عالمية كبيرة.

لكن الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة «بروسيدينغز أوف ذي ناشونال أكاديمي أوف ساينسز» العلمية بيّنت أنّ ثمة نوعاً تاسعاً من آكل النمل الحرشفي.

ويعود اكتشاف النوع التاسع بدايةً إلى تحليل أجراه الباحثون لـ27 قشرة صودرت في هونغ كونغ خلال عامي 2012 و2013.

لكنّهم لم يتمكنوا آنذاك من استخلاص استنتاجات نهائية لأنّ أجزاء الجينات المتاحة كانت بكمية صغيرة جداً.

واستناداً إلى هذا العمل الأولي، حلّل الباحثون حراشف صودرت في مقاطعة يونان الصينية في عامي 2015 و2019، ثم اكتشفوا سلالة جديدة من آكل النمل الحرشفي «مختلفة عن الأنواع الثمانية المعروفة حالياً».