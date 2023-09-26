تصادم مجرتين تبعدان 465 مليون سنة ضوئية

المصدر: (دبي - البيان)

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رصد تلسكوب هابل الفضائي، «جسراً» خافتاً من الغاز يربط بين مجرتين متصادمتين على بعد 465 مليون سنة ضوئية من الأرض. وتظهر الصورة، طبقاً لموقع روسيا اليوم، نظام Arp 107 والذي يتضمن زوجاً من المجرات في طور الاندماج.

ويرتبط الثنائي المجري بتيار ضعيف من الغبار والغاز. والتقط هابل، وهو مهمة مشتركة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، هذا المنظر لـ Arp 107 باستخدام الكاميرا المتقدمة للاستطلاعات.

والتقطت الصور بإطار برنامج هدفه دراسة أفضل لأجسام كتالوج يضم 338 جسماً.