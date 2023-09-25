الأردن.. ضبط 21 شخصاً يمارسون طب الأسنان بلا شهادة

المصدر: البيان

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أكد الدكتور القدومي نقيب أطباء الأسنان في الأردن أن هناك مخالفات جسيمة تشمل وجود أشخاص يمارسون مهنة طب الأسنان دون أن يكونوا أطباء، حيث بلغ عددهم نحو 21 شخصًا. وقد تم رصد هؤلاء الأشخاص وضبطهم من قبل النقابة، إلا أن النقابة ليس لديها صلاحية إغلاق هذه المنشآت، وتعتمد هذه الصلاحية على وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزارة الصحة بخصوص هذه المخالفات من قبل أطباء الأسنان، ويتمنون أن يتم التعاون مع الوزارة لتفعيل القوانين وإغلاق هذه المنشآت المخالفة، بهدف حماية المواطن والمريض وفق صحيفة الرأي الأردنية.

وفي إطار تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد، أعلن الدكتور القدومي عن عزمه عقد ندوة مع السلك القضائي لمناقشة هذه المسائل بتفصيل مع قضاة مختصين في هذا المجال، بهدف تعزيز تفعيل القوانين وحماية مهنة طب الأسنان ومصلحة المرضى.

وقال الدكتور نقيب أطباء الأسنان عازم القدومي، إن المطالب المتعلقة بحقوق المهنة والعلاوات قد تم حلها تقريباً بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تم إغلاق الملف بشكل كامل. وأوضح الدكتور القدومي أن أحد أبرز المسائل التي تم التطرق إليها هي ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بإغلاق المنشآت المخالفة في مجال طب الأسنان. و