إيطاليا: وفاة زعيم المافيا الصقلية ماتيو ميسينا دينارو عن 61 عاماً

المصدر: أ ف ب

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توفي زعيم المافيا الصقلي ماتيو ميسينا دينارو، الذي تم القبض عليه في يناير بعد ثلاثة عقود من الهروب، في المستشفى في وسط إيطاليا، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء أنسا الإيطالية يوم الاثنين.

كان الرجل البالغ من العمر 61 عامًا مصابًا بسرطان القولون، والذي سعى للحصول على العلاج أثناء فراره - وهو قرار لفت انتباه السلطات التي ألقت القبض عليه في عيادة في باليرمو.

كان ميسينا دينارو أحد أكثر الزعماء قسوة في كوزا نوسترا، منظمة الجريمة الصقلية الحقيقية التي تم تصويرها في أفلام الأب الروحي.

أدين من قبل المحاكم بالتورط في مقتل القاضي المناهض للمافيا جيوفاني فالكوني عام 1992 وفي التفجيرات القاتلة في روما وفلورنسا وميلانو عام 1993.

كما صدر عليه أحد ستة أحكام بالسجن المؤبدة بسبب خطف وقتل ابن شاهد في قضية فالكوني والذي كان يبلغ من العمر 12 عامًا.

اختفى ميسينا دينارو في صيف عام 1993، وقضى السنوات الثلاثين التالية هارباً بينما كانت الدولة الإيطالية تشن حملة على المافيا الصقلية.

لكنه ظل الاسم الأول في قائمة المطلوبين في إيطاليا، وأصبح بشكل متزايد شخصية أسطورية.

في عملية خاطفة مذهلة، ألقي القبض عليه في 16 يناير 2023، بينما كان يزور عيادة صحية كان يتلقى العلاج فيها باستخدام هوية مزيفة.

تم احتجازه في سجن شديد الحراسة في لاكويلا، وسط إيطاليا، حيث واصل العلاج من السرطان في زنزانته.

في أغسطس، تم نقل ميسينا دينارو إلى جناح المساجين في المستشفى المحلي، حيث تدهورت حالته في الأيام الأخيرة.

في نهاية هذا الأسبوع، قالت تقارير إعلامية إنه في "غيبوبة لا رجعة فيها". وأضافت أن الأطباء توقفوا عن إطعامه وأنه طلب عدم إنعاشه.

بعد فرار ميسينا دينارو، كان هناك تكهنات كثيرة بأنه ذهب إلى الخارج - ومن المرجح أنه فعل ذلك.

لكنه في النهاية، تبين أنه كان يقيم بالقرب من مسقط رأسه كاستلفترانو في غرب صقلية.

كان المحققون يمشطون الريف الصقلي بحثًا عن ميسينا دينارو لسنوات، بحثًا عن مخابئ وتنصت على أفراد أسرته وأصدقائه.

تم سماعهم يناقشون المشاكل الطبية لشخص لم يكشف عن اسمه يعاني من السرطان، بالإضافة إلى مشاكل في العين - وهو الشخص الذي أصبح المحققون متأكدين من أنه ميسينا دينارو.

لقد استخدموا قاعدة بيانات نظام الصحة الوطني للبحث عن المرضى الذكور في العمر المناسب والتاريخ الطبي المناسب، وفي النهاية اقتربوا منه.

ولكن بينما جلب اعتقاله بعض الراحة لضحاياه، ظل زعيم المافيا صامتًا دائمًا.

في المقابلات التي أجريت معه في الحجز منذ اعتقاله، نفى ميسينا دينارو حتى أنه عضو في كوزا نوسترا.