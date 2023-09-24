مقتل طفل وبالغين في إطلاق نار أثناء خلاف حول بيع كلب

المصدر: أ ب

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أكدت شرطة فلوريدا أن طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات وشخصين بالغين قُتلوا بالرصاص "السبت" في مجمع سكني في فلوريدا خلال نزاع حول بيع كلب.

قال جيه دي سترونكو، مساعد رئيس مكتب عمدة مقاطعة جاكسونفيل، للصحفيين، إن خمسة أشخاص، بينهم طفل، ذهبوا إلى مجمع سكني فاخر في الساعة 10 مساء "السبت" للقاء بعض الأفراد بشأن بيع كلب.

وأوضح أن إطلاق النار وقع أثناء مشاجرة. وقتل الضحايا الثلاثة وأصيب شخص رابع من المجموعة.

وقال شهود عيان للشرطة إن شخصين فرا في سيارة.

قال سترونكو إن البالغين القتلى والجرحى جميعهم في العشرينات من العمر. ولم تنشر أسماؤهم. ولم يفصح عن حالة المصاب،لم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.