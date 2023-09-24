تحذيرات من فيضانات وسيول بمناطق ساحلية أمريكية رغم تراجع «أوفيليا»

المصدر: أ.ب

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أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، تراجع حدة العاصفة الإستوائية أوفيليا، لكنه أوضح أنها ما تزال تشكل تهديداً بالتسبب في فيضانات وسيول بمناطق إقليم الأطلسي الأوسط. وقال المركز، إن أوفيليا، التي تحوّلت إلى شكل ضعيف من العاصفة الإستوائية،

وصلت إلى بعد حوالي 30 ميلاً جنوب غرب مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا، وحوالي 85 ميلاً جنوب شرق شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا. وبلغت سرعة الرياح القصوى للعاصفة 35 ميلاً في الساعة مع هبات أعلى، وفقاً للمركز.

وأضاف المركز، أنه من المحتمل أن تشهد المناطق من فيرجينيا إلى نيوجيرسي هطول أمطار تتراوح كثافتها بين بوصة واحدة و3 بوصات، وربما ما يصل إلى 5 بوصات في بعض الأماكن.