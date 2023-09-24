دراسة أكثر دقة للمجال المغناطيسي للأرض بأجهزة من الماس

المصدر: (دبي – البيان)

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سيقوم المتخصصون من الشركة الكندية الناشئة «إس. بي. كوانتوم» للمرة الأولى بإرسال أجهزة قياس مغناطيسية كمومية تعتمد على «الماس المعيب» إلى الفضاء.

وقالت الخدمة الصحافية لـ «إس. بي. كوانتوم» الخميس إن هذه الأجهزة ستساعد في قياس ودراسة المجال المغناطيسي للأرض من الفضاء بأكبر قدر ممكن من الدقة، وذلك في إطار من مشروع «ميغكويست» الذي سيتحقق في منتصف عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دافيد روي – غواي: «يشرفنا أن نشارك في المرحلة النهائية من هذه المسابقة المرموقة. وسيكون اختبار مقاييس المغناطيسية الخاصة بنا في الفضاء فرصة جيدة لعرض إنجازاتنا في هذا المجال وإظهار الإمكانات الهائلة لأجهزة الاستشعار الكمومية ليس فقط في المجال الجو - الفضائي فحسب بل في مجالات صناعية أخرى».

يذكر أن مشروع «ميغكويست» تم إطلاقه عام 2019 من قبل الوكالة الوطنية للاستطلاع الجغرافي المحلي الأمريكي لتدقيق المعيار المغناطيسي العالمي الذي يعكس خصائص المجال المغناطيسي للأرض.