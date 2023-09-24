الريش عنصر تشابه بين الطيور والديناصورات

المصدر: (دبي – البيان)

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تشير الدراسات السابقة إلى أن ريش الديناصورات يحتوي على بروتينات تجعله أقل صلابة من ريش الطيور الحديث.

والآن اكتشف الباحثون في كلية كورك الجامعية أن ريش الديناصورات كان له في الأصل تكوين بروتيني مشابه جداً لتكوين الطيور الحديثة. وتعني هذه النتيجة أن كيمياء ريشة الطيور اليوم من المحتمل أن تكون قد نشأت في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقاً، ربما في وقت مبكر من 125 مليون سنة مضت.

ويقول الباحثون: «من المثير حقاً اكتشاف أوجه تشابه جديدة بين الديناصورات والطيور»، بحسب مجلة «نيتشر إيكولوجي آند إفوليوشن».