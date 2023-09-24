الهند تعلن وفاة 13 شخصاً بسبب سياجات كهربائية لحماية المحاصيل من الحيوانات

المصدر: د ب أ

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ذكرت الشرطة الهندية السبت أن 13 شخصا لقوا حتفهم خلال 21 شهرا بسبب السياجات الكهربائية التي تم نصبها بصورة غير شرعية لحماية المحاصيل من الحيوانات البرية في حي تشاندرابور في ولاية ماهاراشترا، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" السبت.

وذكر مسؤول أن هناك أربع ضحايا من المزارعين من بين من لقوا حتفهم على مدار 21 شهرا.

وأضاف المسؤول أن ملاك المزارع ينصبون سياجات كهربائية غير شرعية دون اتخاذ الإجراء الاحترازى الملائم، لحماية محاصيلهم في المنطقة، التي تضم غابات كثيفة.





