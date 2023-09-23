اكتشاف 4 قبور أثرية في غزة عمرها ألفا عام

المصدر: د ب أ

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أُعلن في قطاع غزة، اليوم، عن العثور على أربعة قبور جديدة في المقبرة الرومانية، شمال غربي مدينة غزة، أثناء عمليات التنقيب في المكان تعود لألفي عام.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن خبير في الآثار قوله إنه تم العثور على القبور الأربعة في منطقة قريبة من مشروع إسكان المدينة المصرية في منطقة السودانية شمال غرب غزة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للقبور المكتشفة في تلك المقبرة اكتمل ليصبح 134 قبراً، أبرزها التابوتان الرصاصيان، اللذان اكتشفا في وقت سابق، حيث إن القبور المكتشفة تتوزع على أربعة أنواع من القبور في المساحة الإجمالية للمقبرة الرومانية التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع، ويعود تاريخها إلى 2000 عام مضت.

ووفق الوكالة، تعود المقبرة الرومانية التاريخية لحقبة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثاني بعد الميلاد، وبذلك من المتوقع أن يكون تم الانتهاء من اكتشاف أول مقبرة كاملة في غزة.

وكان عدد من الفنيين ضمن فريق التنقيب وحماية الآثار يواصلون أعمال الترميم والدراسة داخل المقبرة، ويستخدمون أدوات بدائية أثناء أعمال التنقيب والحفر تحت الأرض، وفي أعمال التنظيف والترميم والصيانة.

وما يميز بعض القبور المكتشفة أنها منشأة بشكل هرمي، وتم العثور على أجزاء من أوانٍ فخارية وقطع معدنية كانت تستخدم ضمن الطقوس الجنائزية.

وأشارت إلى أنه تم العثور في الآونة الأخيرة على تابوتين مصنوعين من الرصاص، نُقش على أحدهما شكل قطوف عنب، والآخر عليه نقوش لدلافين تسبح في المياه.