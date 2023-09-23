فصل الخريف يبدأ "فلكيا" اليوم في النصف الشمالي من الأرض

المصدر: البيان

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أكد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن فصل الخريف سيبدأ "فلكيا" في النصف الشمالي من الأرض مع موعد الاعتدال الشمسي الخريفي ، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء متجهة نحو الجنوب، وذلك اليوم 23 سبتمبر في الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وأضاف الجروان، يتساوى الليل بالنهار بعد موعد الاعتدال الخريفي بعدة ايام في الإمارات فيما سيبدأ الليل الدائم يخيم على المناطق الشمالية القطبية حتى حلول الربيع، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض دون 25 م ليلاً ودون 40 م نهاراً ابتداءً من موعد الاعتدال الخريفي لتتجه الاجواء تدريجيا نحو الاعتدال، وتظل الرطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب و الندى صباحاً.

وأوضح الجروان أن برودة الليل فتبدا درجات الحرارة الدنيا تكون دون 20 م ليلا ابتداء من منتصف أكتوبر إلى منتصف أبريل، أما برودة النهار فتبدا درجة الحرارة العليا تكون دون 30 م نهاراً من منتصف نوفمبر إلى منتصف مارس. ويكون موسم الامطار الشتوية خلال بداية نوفمبر إلى نهاية مارس.