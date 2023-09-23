حرير فائق القوة من سلالة «قز» معدلة وراثياً

المصدر: (دبي - البيان)

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طوّر علماء التكنولوجيا الحيوية الصينيون سلالة معدلة وراثياً من ديدان القز التي تنسج يرقاتها شرانق من ألياف بروتينية مماثلة في التركيب والقوة لخيوط شبكة العنكبوت.

ويمكن استخدام هذه الخيوط «بديلاً أخضر» للخيوط الجراحية وخيط الصيد وغيرها، ونشر العلماء مقالاً في هذا الشأن في مجلة «ماتير».

وقال مي جون بينغ، الباحث في جامعة «دونغهوا» في شنغهاي: «تعد المتانة العالية للألياف التي حصلنا عليها إنجازاً كبيراً». ويدرس العلماء كيفية هيكلة المواد الطبيعية المختلفة، التي يتفوق الكثير منها على الفولاذ. وفي الوقت نفسه، لديه وزن منخفض وقوة شد عالية.