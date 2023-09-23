الأمن المصري يقبض على عصابة تسرق الثمار المحملة على سيارات النقل

المصدر: دبي - وائل زكير

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها القت القبض على عصابة مكونة من 12 شخصاً يمتهنون سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة".

وأكدت الوزارة في حسابها على فيس بوك أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية كشفت عن قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من (12 شخصا "لـ 6 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة".

وأوضحت الوزارة أن العصابة كان تستقل مركبات "تروسيكل"وتسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور ثم تقوم بقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

وتابعت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب السرقة وتم ضبط (مركبة "توك توك" - 5 مركبات "تروسيكل" - بدون لوحات معدنية) المستخدمين فـى الواقعة.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الحكومة المصرية، قررت وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر العام الجاري، "في إطار ضبط الأسعار في الأسواق".

وشهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعات جنونية في الآونة الأخيرة، ووصل سعر الكيلو الواحد إلى حوالي 35 جنيها، وهو ما يأتي ضمن موجة تضخمية غير مسبوقة تعيشها البلاد بالتزامن مع ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.