دعوى قضائية: مشروبات ستاربكس بدون فاكهة حقيقية

المصدر: نيويورك - وكالات

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سيدة من نيويورك رفعت دعوى قضائية على «ستاربكس» لأن عدداً من مشروباتها الطازجة لا تحتوي على فاكهة حقيقية.

وتستهدف الدعوى عدداً من المشروبات الطازجة التي تقدمها «ستاربكس» مطالبة بتعويضات بقيمة تتجاوز 5 ملايين دولار.

من جانبها رفضت ستاربكس تلك المزاعم مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة وأن أسماء تلك المشروبات تشير إلى نكهتها وليس بالضرورة مكوناتها.

والأسبوع الماضي، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور لوصفات المشروبات التي يقدمها ستاربكس، موضحين أن تلك الصور نشرتها موظفة في ستاربكس، وذلك انتقاماً من الشركة بعد طردها.

وأثارت تلك الصور تفاعلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر حالة من الجدل الواسع بين مستخدمي السوشيال ميديا.

الجدير ذكره أنه في فبراير الماضي سحب «ستاربكس» أكثر من 300 ألف عبوة من مشروب «فانيليا فرابوتشينو»، بسبب وجود قطع زجاج في بعض العبوات، وفقاً لإشعار من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

ووفقاً للإشعار، تم سحب أكثر من 25000 حزمة مقاس 13.7 أونصة من مشروبات «فرابوتشينو»، والتي تحتوي كل منها على 12 زجاجة.