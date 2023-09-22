الذكاء الاصطناعي يحلل نفسية الدجاج

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكنت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اليابانية، أخيراً، من ترجمة أصوات الدجاج «نقنقة الدجاج»، وفق «ديلي ميل». ودرّب الخبراء نموذج الذكاء الاصطناعي على تسجيلات للدجاج استمرت 100 ساعة، ليتمكن من تحديد ما إذا كان الطائر سعيداً أم حزيناً أم خائفاً، بدقة تصل إلى %80. بهذا الصدد، قال قائد البحث البروفيسور أدريان ديفيد تشيوك، من جامعة طوكيو: «إنها قفزة كبيرة للعلم. نأمل أن نكون قادرين على تطبيق ذلك مع الحيوانات الأخرى». وتعاون فريق البحث مع علماء نفس للحيوانات، قدموا رؤى حول الحالة العاطفية للدجاج. ويدعي الباحثون أن عملهم هو «سد فجوة التواصل بين الإنسان والحيوان».