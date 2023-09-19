ركوب الأمواج رفقة ثعبان يكبّده 1500 دولار

المصدر: سيدني- أ ف ب

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لم يدر في خلد مغامر أسترالي يحترف ركوب الأمواج، أن اصطحابه «ثعبانه» معه بينما يمارس رياضته تلك (كان يضعه حول رقبته)، سيكبده خسارة كبيرة، إذ رصدته الكاميرات في تلك الحالة، ومن ثم فُرضت عليه غرامة قدرها 1500 دولار.

وأثار مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الرجل وهو يمارس ركوب الأمواج، في غولد كوست الشهيرة في أستراليا، ردود فعل واسعة.

وبادرت السلطات إلى تغريمه بمبلغ 2322 دولاراً أسترالياً، إذ إنها، وإن أقرت بحقه في اقتناء هذا الثعبان من نوع «موريليا سبيلوتا» وتربيته، شددت على أنه يُمنَع، تحت أي ظرف من الظروف، إخراجه من المكان الذي سُجّل فيه، وحتى اصطحابه معه لركوب الأمواج.

وأوضحت وزارة البيئة في كوينزلاند، في بيان، أنّ «اصطحاب ثعبان إلى مكان عام، يُلزم صاحبه الحصول على تصريح لهذا الغرض».

وتابعت «إنّ الثعابين حيوانات دمها بارد، ورغم قدرتها على السباحة، تتجنّب المياه عموماً»، مضيفةً «كان يُحتمل أن يجد الثعبان المياه باردة جداً، في حين أنّ الثعابين الوحيدة التي يُفترض أن تكون في المحيط، هي ثعابين البحر». وثعابين «موريليا سبيلوتا» موجودة في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، ويصل طولها إلى ثلاثة أمتار. ومع أنّها غير سامة، لكنّها تلتف حول فرائسها حتى تقتلها اختناقاً.